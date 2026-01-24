Линн Сван показала лучшее время в квалификации спринта на КМ в Гомсе, Непряева — 29-я

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 3.46,0. Россиянка Дарья Непряева заняла 29-е место, отстав от лидера на 15,2.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Женщины. Квалификация:

1. Линн Сван (Швеция) — 3.46,0.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,9.

3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +4,4.

4. Юханна Матинтало (Финляндия) +5,9.

5. Моа Илар (Швеция) +8:5.

6. Джессика Диггинс (США) +8,8.

7. Хелене Хауген (Норвегия) +9,4.

8. Федерика Кассоль (Италия) +9,6.

9. Майя Дальквист (Швеция) +10,2.

10. Лаура Гиммлер (Германия) +10,6.

29. Дарья Непряева (Россия) +15,2.