Известны соперницы Дарьи Непряевой в четвертьфинале спринта на Кубке мира в Гомсе

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева впервые прошла квалификацию в спринте на Кубке мира. На этапе в Гомсе (Швейцария) она заняла в квалификации 29-е место. В 1/4 финала россиянка выступит во втором забеге.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Второй четвертьфинальный забег. Женщины:

Линн Сван (Швеция). Надине Фендрих (Швейцария). Юханна Матинтало (Финляндия). Аня Вебер (Швейцария). Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия). Даря Непряева (Россия).

В квалификации спринта в Гомсе Сван показала лучшее время (3.46.0). Непряева отстала от шведки на 15,2. Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:30 по московскому времени.