FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Лыжи

Известны соперницы Дарьи Непряевой в четвертьфинале спринта на Кубке мира в Гомсе

Известны соперницы Дарьи Непряевой в четвертьфинале спринта на Кубке мира в Гомсе
Комментарии

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева впервые прошла квалификацию в спринте на Кубке мира. На этапе в Гомсе (Швейцария) она заняла в квалификации 29-е место. В 1/4 финала россиянка выступит во втором забеге.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 2
24 января 2026, суббота. 14:35 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Второй четвертьфинальный забег. Женщины:

  1. Линн Сван (Швеция).
  2. Надине Фендрих (Швейцария).
  3. Юханна Матинтало (Финляндия).
  4. Аня Вебер (Швейцария).
  5. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).
  6. Даря Непряева (Россия).

В квалификации спринта в Гомсе Сван показала лучшее время (3.46.0). Непряева отстала от шведки на 15,2. Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:30 по московскому времени.

Календарь Кубка мира
Комментарии
