Известны соперницы Дарьи Непряевой в четвертьфинале спринта на Кубке мира в Гомсе
Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева впервые прошла квалификацию в спринте на Кубке мира. На этапе в Гомсе (Швейцария) она заняла в квалификации 29-е место. В 1/4 финала россиянка выступит во втором забеге.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Второй четвертьфинальный забег. Женщины:
- Линн Сван (Швеция).
- Надине Фендрих (Швейцария).
- Юханна Матинтало (Финляндия).
- Аня Вебер (Швейцария).
- Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).
- Даря Непряева (Россия).
В квалификации спринта в Гомсе Сван показала лучшее время (3.46.0). Непряева отстала от шведки на 15,2. Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:30 по московскому времени.
