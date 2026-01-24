Савелий Коростелёв пробился в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Гомсе

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял 26-е место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Гомсе (Швейцария). Дистанцию он преодолел за 3.26,4.

Лучшее время показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (3.18,2). Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:55 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.18,2.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,9.

3. Эдвин Ангер (Швеция) +2,4.

4. Ондржей Черни (Чехия) +3,0.

5. Симоне Мочеллини (Италия) +3,3.

26. Савелий Коростелёв (Россия) +8,2.