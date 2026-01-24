Клебо стал первым в квалификации спринта на Кубке мира в Гомсе, Коростелёв — 26-й

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 3.18,2. Россиянин Савелий Коростелёв занял 26-е место, отстав от лидера на 8,2.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.18,2.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,9.

3. Эдвин Ангер (Швеция) +2,4.

4. Ондржей Черни (Чехия) +3,0.

5. Симоне Мочеллини (Италия) +3,3.

6. Бен Огден (США) +3,9.

7. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +4,3.

8. Тео Шели (Франция) +5,0.

9. Зак Кеттерсон (США) +5,1.

10. Йони Мяки (Финляндия) +5,7.

26. Савелий Коростелёв (Россия) +8,2.