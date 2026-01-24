Скидки
Лыжи

Непряева и Коростелёв впервые в карьере прошли квалификацию спринта на Кубке мира

Комментарии

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв впервые в карьере прошли квалификацию спринта на Кубке мира. На седьмом этапе в Гомсе (Швейцария) Дарья заняла 29-е место в квалификации, а Савелий — 26-е.

В последнем спринте классикой на Кубке мира Непряева была 41-й, а Коростелёв — 31-м.

Лучшее время в сегодняшней квалификации у женщин показала шведка Линн Сван (3.46,0), у мужчин — норвежец Йоханнес Клебо (3.18,3). Забеги 1/4 финала начнутся в 14:30 по московскому времени. Коростелёв выступит в первом четвертьфинале, Непряева — во втором.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль.

Первый четвертьфинальный забег. Мужчины:

1.Йоханнес Клебо (Норвегия).
2.Эрик Вальнес (Норвегия).
3.Савелий Коростелёв (Россия).
3.Яник Рибли (Швейцария).
5.Аниан Зоссау (Германия).
6.Лаури Вуоринен (Финляндия).

Второй четвертьфинальный забег. Женщины:

1. Линн Сван (Швеция).
2. Надине Фендрих (Швейцария).
3. Юханна Матинтало (Финляндия).
4. Аня Вебер (Швейцария).
5. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).
6. Дарья Непряева (Россия).

Календарь Кубка мира
