Известны соперники Савелия Коростелёва в четвертьфинале спринта на Кубке мира в Гомсе
Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв впервые прошёл квалификацию в спринте на Кубке мира. На этапе в Гомсе (Швейцария) он занял в квалификации 26-е место. В 1/4 финала спортсмен выступит в первом забеге.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Первый четвертьфинальный забег. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия).
- Эрик Вальнес (Норвегия).
- Савелий Коростелёв (Россия).
- Яник Рибли (Швейцария).
- Аниан Зоссау (Германия).
- Лаури Вуоринен (Финляндия).
Лучшее время показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (3.18,2). Коростелёв отстал от него на 8,2. Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:55 по московскому времени.
