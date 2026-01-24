Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
14:30 Мск
Главная Лыжи Новости

Известны соперники Савелия Коростелёва в четвертьфинале спринта на Кубке мира в Гомсе


Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв впервые прошёл квалификацию в спринте на Кубке мира. На этапе в Гомсе (Швейцария) он занял в квалификации 26-е место. В 1/4 финала спортсмен выступит в первом забеге.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
24 января 2026, суббота. 14:55 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Первый четвертьфинальный забег. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
  2. Эрик Вальнес (Норвегия).
  3. Савелий Коростелёв (Россия).
  4. Яник Рибли (Швейцария).
  5. Аниан Зоссау (Германия).
  6. Лаури Вуоринен (Финляндия).

Лучшее время показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (3.18,2). Коростелёв отстал от него на 8,2. Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:55 по московскому времени.

Календарь Кубка мира
