Семиков выиграл классическую гонку на 15 км на КР в Сыктывкаре, Большунов — пятый
Российский лыжник Илья Семиков одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 39.55,4.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
24 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Илья Семиков
Республика Коми
39:55.4
2
Илья Порошкин
Республика Коми
+5.9
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.6
Вторым стал Илья Порошкин, отстав от лидера на 5,9. Тройку замкнул Алексей Червоткин (+42,6). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал пятым (+55,2).
