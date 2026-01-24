Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Семиков выиграл классическую гонку на 15 км на КР в Сыктывкаре, Большунов — пятый

Семиков выиграл классическую гонку на 15 км на КР в Сыктывкаре, Большунов — пятый
Комментарии

Российский лыжник Илья Семиков одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 39.55,4.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
24 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Илья Семиков
Республика Коми
39:55.4
2
Илья Порошкин
Республика Коми
+5.9
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.6

Вторым стал Илья Порошкин, отстав от лидера на 5,9. Тройку замкнул Алексей Червоткин (+42,6). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал пятым (+55,2).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Классический стиль. 15 км:

  1. Илья Семиков (Коми) — 39.55,4.
  2. Илья Порошкин (Коми) — отставание 5,9.
  3. Алексей Червоткин (Тюменская область) +42,6.
  4. Сергей Ардашев (Татарстан) +45,6.
  5. Александр Большунов (Татарстан) +55,2.
  6. Иван Якимушкин (Тюменская область) +58,2.
  7. Антон Тимашов (Татарстан) +1.02,1.
  8. Павел Соловьёв (Красноярский край) +1.03,5.
Календарь Кубка России
Материалы по теме
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android