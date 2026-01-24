Семиков выиграл классическую гонку на 15 км на КР в Сыктывкаре, Большунов — пятый

Российский лыжник Илья Семиков одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 39.55,4.

Вторым стал Илья Порошкин, отстав от лидера на 5,9. Тройку замкнул Алексей Червоткин (+42,6). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал пятым (+55,2).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Классический стиль. 15 км: