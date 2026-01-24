Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта на Кубке мира в Гомсе

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Во втором четвертьфинальном забеге она стала пятой.

Лучшее время показала шведка Линн Сван (3,50,0). Второй стала представительница Швейцарии Надине Фендрих (+0,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Женщины. Второй четвертьфинальный забег: