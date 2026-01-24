Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
14:30 Мск
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта на Кубке мира в Гомсе

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Во втором четвертьфинальном забеге она стала пятой.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 2
24 января 2026, суббота. 14:35 МСК
Окончено

Лучшее время показала шведка Линн Сван (3,50,0). Второй стала представительница Швейцарии Надине Фендрих (+0,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Женщины. Второй четвертьфинальный забег:

  1. Линн Сван (Швеция) — 3.50,0.
  2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,3.
  3. Аня Вебер (Швейцария) +0,7.
  4. Юханна Матинтало (Финляндия) +0,9.
  5. Дарья Непряева (Россия) +3,2.
  6. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,3.
