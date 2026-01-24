Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта на Кубке мира в Гомсе
Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Во втором четвертьфинальном забеге она стала пятой.
Лучшее время показала шведка Линн Сван (3,50,0). Второй стала представительница Швейцарии Надине Фендрих (+0,3).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Женщины. Второй четвертьфинальный забег:
- Линн Сван (Швеция) — 3.50,0.
- Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,3.
- Аня Вебер (Швейцария) +0,7.
- Юханна Матинтало (Финляндия) +0,9.
- Дарья Непряева (Россия) +3,2.
- Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,3.
