Савелий Коростелёв стал третьим в первом четвертьфинале в спринте на Кубке мира в Гомсе

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял третье место в первом четвертьфинальном забеге в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 3.19,39.

Лучшее время показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (3.19,21). Его соотечественник Эрик Вальнес — второй (3.19,25).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Мужчины. Первый четвертьфинальный забег: