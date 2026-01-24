Савелий Коростелёв стал третьим в первом четвертьфинале в спринте на Кубке мира в Гомсе
Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял третье место в первом четвертьфинальном забеге в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 3.19,39.
Лучшее время показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (3.19,21). Его соотечественник Эрик Вальнес — второй (3.19,25).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Мужчины. Первый четвертьфинальный забег:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.19,21.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3.19,25.
- Савелий Коростелёв (Россия) +0,18.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) +1,69.
- Яник Рибли (Швейцария) +7,38.
- Аниан Зоссау (Германия) +8,80.
