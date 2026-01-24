Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв стал третьим в первом четвертьфинале в спринте на Кубке мира в Гомсе

Савелий Коростелёв стал третьим в первом четвертьфинале в спринте на Кубке мира в Гомсе
Комментарии

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял третье место в первом четвертьфинальном забеге в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 3.19,39.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
24 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено

Лучшее время показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (3.19,21). Его соотечественник Эрик Вальнес — второй (3.19,25).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Мужчины. Первый четвертьфинальный забег:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.19,21.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3.19,25.
  3. Савелий Коростелёв (Россия) +0,18.
  4. Лаури Вуоринен (Финляндия) +1,69.
  5. Яник Рибли (Швейцария) +7,38.
  6. Аниан Зоссау (Германия) +8,80.
