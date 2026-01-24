Савелий Коростелёв не прошёл в полуфинал спринта на Кубке мира в Гомсе

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв не смог выйти в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Гомсе (Швейцария).
В первом четвертьфинале россиянин занял третье место и мог попасть в полуфинал в качестве лаки-лузера, но участники третьего забега превзошли Савелия по времени. Коростелёв в 1/4 финала показал результат 3.19,39. В борьбе за место в 1/2 финала его опередили норвежцы Оскар Опстад Вике (3.19,016) и Эвен Нортуг (3.19,174).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Спринт. Классический стиль
Первый полуфинал
- Йоханнес Клебо (Норвегия).
- Эдвин Ангер (Швеция).
- Джеймс Клинтон Скунмейкер (США).
- Эрик Вальнес (Норвегия).
- Бен Огден (США).
- Эвен Нортуг (Норвегия).
Второй полуфинал:
- Симоне Мочеллини (Италия).
- Гус Шумахер (США).
- Йони Мяки (Финляндия).
- Антон Гран (Швеция).
- Георг Эрссон (Швеция).
- Оскар Опстад Вике (Норвегия).