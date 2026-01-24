Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
14:30 Мск
Лыжи Новости

Савелий Коростелёв не прошёл в полуфинал спринта на Кубке мира в Гомсе

Комментарии

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв не смог выйти в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Гомсе (Швейцария).

В первом четвертьфинале россиянин занял третье место и мог попасть в полуфинал в качестве лаки-лузера, но участники третьего забега превзошли Савелия по времени. Коростелёв в 1/4 финала показал результат 3.19,39. В борьбе за место в 1/2 финала его опередили норвежцы Оскар Опстад Вике (3.19,016) и Эвен Нортуг (3.19,174).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Спринт. Классический стиль

Первый полуфинал

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
  2. Эдвин Ангер (Швеция).
  3. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США).
  4. Эрик Вальнес (Норвегия).
  5. Бен Огден (США).
  6. Эвен Нортуг (Норвегия).

Второй полуфинал:

  1. Симоне Мочеллини (Италия).
  2. Гус Шумахер (США).
  3. Йони Мяки (Финляндия).
  4. Антон Гран (Швеция).
  5. Георг Эрссон (Швеция).
  6. Оскар Опстад Вике (Норвегия).
