Линн Сван выиграла спринт классическим стилем на Кубке мира в Гомсе
Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Она показала результат 3.50,6.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
24 января 2026, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:50.6
2
Лаура Гиммлер
Германия
+0.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.3
Второй стала немка Лаура Гиммлер, отстав от лидера на 0,1 секунды. Тройку замкнула Надине Фендрих из Швейцарии (+0,3). Россиянка Дарья Непряева выбыла в четвертьфинале.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Женщины. Финал:
- Линн Сван (Швеция) — 3.50,6.
- Лаура Гиммлер (Германия) +0,1.
- Надине Фендрих (Швейцария) +0,3.
- Майя Дальквист (Швеция) +0,7.
- Юханна Матинтало (Финляндия) +5,5.
- Эмма Рибом (Швеция) +23,4.
