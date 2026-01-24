Линн Сван выиграла спринт классическим стилем на Кубке мира в Гомсе

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Она показала результат 3.50,6.

Второй стала немка Лаура Гиммлер, отстав от лидера на 0,1 секунды. Тройку замкнула Надине Фендрих из Швейцарии (+0,3). Россиянка Дарья Непряева выбыла в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Женщины. Финал: