Йоханнес Клебо стал первым в спринте классическим стилем на Кубке мира в Гомсе

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 3.19,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
24 января 2026, суббота. 15:55 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:19.2
2
Гус Шумахер
США
+2.6
3
Эдвин Ангер
Швеция
+4.8

Вторым стал американец Гус Шумахер, отстав от лидера на 2,6 секунды. Тройку замкнул швед Эдвин Ангер (+4,8).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. 7-й этап. Гомс (Швейцария). Спринт. Классический стиль. Мужчины. Финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.19,2.
  2. Гус Шумахер (США) +2,6.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) +4,8.
  4. Симоне Мочеллини (Италия) +11,5.
  5. Эвен Нортуг (Норвегия) +15,5.
  6. Бен Огден (США) +18,9.
