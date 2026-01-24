Йоханнес Клебо стал первым в спринте классическим стилем на Кубке мира в Гомсе

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 3.19,2.

Вторым стал американец Гус Шумахер, отстав от лидера на 2,6 секунды. Тройку замкнул швед Эдвин Ангер (+4,8).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. 7-й этап. Гомс (Швейцария). Спринт. Классический стиль. Мужчины. Финал:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.19,2. Гус Шумахер (США) +2,6. Эдвин Ангер (Швеция) +4,8. Симоне Мочеллини (Италия) +11,5. Эвен Нортуг (Норвегия) +15,5. Бен Огден (США) +18,9.