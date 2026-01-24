Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв поднялся на 17-ю строчку

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1409 очков. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 17-й строчке (460).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 24 января:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1409.
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1048.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 924.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 892.
5. Ларс Хегген (Норвегия) – 843.
6. Эдвин Ангер (Швеция) – 810.
7. Гус Шумахер (США) – 652
8. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 647.
9. Элиа Барп (Италия) – 647.
10. Эрик Вальнес (Норвегия) – 608.
17. Савелий Коростелёв (Россия) – 460.