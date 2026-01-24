Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Непряева — 26-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1438 очков. На второй позиции находится шведка Моа Илар (1278 очков). Россиянка Дарья Непряева поднялась на одну строчку и теперь занимает 26-е место (410).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 24 января:

1. Джесси Диггинс (США) – 1438 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 1278.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 1027.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 811.

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 791

7. Хейди Венг (Норвегия) – 774.

8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 742.

9. Юханна Матинтало (Финляндия) – 699.

10. Каролин Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 691…

26. Дарья Непряева (Россия) — 410.