Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Непряева — 26-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1438 очков. На второй позиции находится шведка Моа Илар (1278 очков). Россиянка Дарья Непряева поднялась на одну строчку и теперь занимает 26-е место (410).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 24 января:
1. Джесси Диггинс (США) – 1438 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1278.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1027.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 811.
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 791
7. Хейди Венг (Норвегия) – 774.
8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 742.
9. Юханна Матинтало (Финляндия) – 699.
10. Каролин Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 691…
26. Дарья Непряева (Россия) — 410.