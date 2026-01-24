Скидки
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая — лидер, Пеклецова — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая — лидер, Пеклецова — вторая
Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после гонки на 10 км классическим ходом на этапе в Сыктывкаре. В её активе 682 очка. Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с результатом 629 очков. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Пантрина (498).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 23 января:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 682 очка.

2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 629.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 498.

4. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 487.

5. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 452.

6. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 432.

7. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 418.

8. Екатерина Никитина (Москва) — 405.

9. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 380

10. Арина Кусургашева (Алтай) — 377.

Календарь Кубка России - 2025/2026
