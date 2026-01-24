Скидки
Лыжи

Коростелёв отреагировал на участие в одном забеге с Клебо в спринте на Кубке мира в Гомсе

Коростелёв отреагировал на участие в одном забеге с Клебо в спринте на Кубке мира в Гомсе


Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал на личной странице в соцсетях пост после спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Гомсе (Швейцария).

«Почувствовал вкус», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

В Гомсе Савелий Коростелёв впервые смог пробиться через квалификацию спринта на Кубке мира. В четвертьфинале он попал в один забег с норвежцами пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо и олимпийским чемпионом Эриком Вальнесом. Россиянин занял третье место, но не смог пройти дальше как лаки-лузер.


