Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова вышла в лидеры, Крупицкая — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова возглавила дистанционный зачёт Кубка России – 2025/2026. В её активе 529 очков. На второй позиции идёт Евгения Крупицкая (506). Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова (346).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 529 очков.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 506.

3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 346.

4. Екатерина Никитина (Москва) — 308.

5. Лидия Горбунова (Татарстан) — 302.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 258.

7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 251.

8. Арина Кусургашева (Алтай) — 249.

9. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 242.

10. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 229.