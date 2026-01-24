Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова вышла в лидеры, Крупицкая — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова возглавила дистанционный зачёт Кубка России – 2025/2026. В её активе 529 очков. На второй позиции идёт Евгения Крупицкая (506). Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова (346).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:
1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 529 очков.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 506.
3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 346.
4. Екатерина Никитина (Москва) — 308.
5. Лидия Горбунова (Татарстан) — 302.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 258.
7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 251.
8. Арина Кусургашева (Алтай) — 249.
9. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 242.
10. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 229.