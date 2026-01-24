Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — четвёртый

Российский лыжник Сергей Ардашев упрочил лидерство в зачёте дистанционных гонок Кубка России — 2025/2026. Он продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований, набрав 459 очков.
Вторую строчку занимает Иван Якимушкин с результатом 357 очков. Тройку замыкает Илья Семиков (375).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:
1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 459 очков.
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 377.
3. Илья Семиков (Коми) — 375.
4. Александр Большунов (Татарстан) — 354.
5. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 334.
6. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 290.
7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 228.
8. Ермил Вокуев (Коми) – 201.
9. Антон Тимашов (Татарстан) – 200.
10. Сергей Забалуев (Татарстан) — 190.