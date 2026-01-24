Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 865 очков. Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (551). Тройку замыкает Илья Семиков (486).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 24 января:
1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 865 очков.
2. Александр Большунов (Татарстан) — 551.
3. Илья Семиков (Коми) — 486.
4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 469.
5. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 418.
6. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 405.
7. Сергей Забалуев (Татарстан) — 370.
8. Артём Мальцев (Тюменская область) — 363.
9. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 362.
10. Иван Горбунов (Татарстан) — 341.