Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 865 очков. Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (551). Тройку замыкает Илья Семиков (486).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 24 января:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 865 очков.

2. Александр Большунов (Татарстан) — 551.

3. Илья Семиков (Коми) — 486.

4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 469.

5. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 418.

6. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 405.

7. Сергей Забалуев (Татарстан) — 370.

8. Артём Мальцев (Тюменская область) — 363.

9. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 362.

10. Иван Горбунов (Татарстан) — 341.