Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — 61-й

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо укрепил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 530 очков. Вторую строчку занимает его соотечественник Оскар Опстад Вике с результатом 393 очка. Российский лыжник Савелий Коростелёв занимает 61-е место (50).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 530 очков.
2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 393.
3. Ларс Хегген (Норвегия) – 362.
4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 360.
5. Бен Огден (США) – 348.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 333.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 328.
8. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 310
9. Эдвин Ангер (Швеция) – 295.
10. Симон Моселлини (Италия) – 294…
61. Савелий Коростелёв (Россия) – 50.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
