Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — 61-й

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо укрепил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 530 очков. Вторую строчку занимает его соотечественник Оскар Опстад Вике с результатом 393 очка. Российский лыжник Савелий Коростелёв занимает 61-е место (50).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 530 очков.

2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 393.

3. Ларс Хегген (Норвегия) – 362.

4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 360.

5. Бен Огден (США) – 348.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 333.

7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 328.

8. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 310

9. Эдвин Ангер (Швеция) – 295.

10. Симон Моселлини (Италия) – 294…

61. Савелий Коростелёв (Россия) – 50.