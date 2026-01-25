Скидки
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Лыжи

Лыжи, Кубок России, 7-й этап, мужчины: во сколько начало командного спринта свободным стилем, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок России, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть
Сегодня, 25 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской командный спринт свободным стилем. Начало квалификации – в 11:30 по московскому времени, финал — в 13:00. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Командный спринт свободным стилем. Стартовый лист квалификации (частично):

40. Никита Горбунов (Татарстан-2).
41. Константин Тиунов (ХМАО – Югра – 1).
42. Павел Соловьёв (Мурманская область).
45. Сергей Ардашев (Татарстан-1).
46. Алексей Червоткин (Тюменская область).
89. Никита Родионов (Мурманская область).
92. Иван Горбунов (Татарстан-1).
93. Артём Мальцев (Тюменская область).
94. Илья Семиков (Коми-2).

Календарь Кубка России - 2025/2026
