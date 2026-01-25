Лыжи, Кубок России, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской командный спринт свободным стилем. Начало квалификации – в 11:30 по московскому времени, финал — в 13:00. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Командный спринт свободным стилем. Стартовый лист квалификации (частично):

40. Никита Горбунов (Татарстан-2).

41. Константин Тиунов (ХМАО – Югра – 1).

42. Павел Соловьёв (Мурманская область).

45. Сергей Ардашев (Татарстан-1).

46. Алексей Червоткин (Тюменская область).

89. Никита Родионов (Мурманская область).

92. Иван Горбунов (Татарстан-1).

93. Артём Мальцев (Тюменская область).

94. Илья Семиков (Коми-2).