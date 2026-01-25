Лыжи, Кубок России, женщины: во сколько начало командного спринта, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский командный спринт свободным стилем. Начало квалификации – в 11:00 по московскому времени, финал — в 12:30. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Командный спринт свободным стилем. Стартовый лист квалификации (частично):

26. Милена Габушева (Коми – 2).

27. Анастасия Кириллова (ХМАО – Югра – 1).

28. Христина Мацокина (Татарстан – 1).

30. Мария Истомина (Ленинградская область – 2).

33. Екатерина Смирнова (Тюменская область – 1).

61. Вероника Степанова (Татарстан – 1).

62. Алёна Баранова (Ленинградская область – 1).

63. Елизавета Маслакова (Ленинградская область – 2).

66. Ксения Шорохова (Тюменская область – 1).