Лыжи, КМ, мужчины: во сколько начало масс-старта с участием Коростелёва, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Гомсе (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской масс-старт на 20 км классическим стилем. Начало гонки — в 16:15 по московскому времени. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Российский лыжник Савелий Коростелёв примет участие в гонке под 33-м номером. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1409 очков. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 17-й строчке (460).

Этап Кубка мира в Гомсе проходит с 23 по 25 января.