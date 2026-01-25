Скидки
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Лыжи

Лыжи, КМ, мужчины: во сколько начало масс-старта с участием Коростелёва, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 25 января, в Гомсе (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской масс-старт на 20 км классическим стилем. Начало гонки — в 16:15 по московскому времени. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Не началось

Российский лыжник Савелий Коростелёв примет участие в гонке под 33-м номером. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1409 очков. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 17-й строчке (460).

Этап Кубка мира в Гомсе проходит с 23 по 25 января.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды
