Лыжи, КМ, женщины: во сколько начало масс-старта с участием Непряевой, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Гомсе (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский масс-старт на 20 км классическим стилем. Начало гонки — в 13:15 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Россиянка Дарья Непряева примет участие в гонке под 15-м стартовым номером. Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1438 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (1278 очков). Россиянка Дарья Непряева занимает 26-е место (410).

Этап Кубка мира в Гомсе проходит с 23 по 25 января.