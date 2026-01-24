Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист лидирует, Непряева — 54-я

Шведская лыжница Майя Дальквист лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 525 очков.

Вторую строчку занимает швейцарка Надине Фендрих, набрав 464 очка. Тройку сильнейших замыкает шведка Йоханна Хагстрём (435). Россиянка Дарья Непряева располагается на 54-й строчке (45).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

1. Майя Дальквист (Швеция) – 525.

2. Надине Фендрих (Швейцария) – 464.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 435.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 416.

5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 415.

6. Джессика Диггинс (США) – 387.

7. Моа Илар (Швеция) – 384.

8. Лаура Гиммлер (Германия) – 376.

9. Коллета Ридцек (Германия) –359.

10. Линн Сван (Швеция) – 303…

54. Дарья Непряева (Россия) – 45.