Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист лидирует, Непряева — 54-я

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист лидирует, Непряева — 54-я
Комментарии

Шведская лыжница Майя Дальквист лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 525 очков.

Вторую строчку занимает швейцарка Надине Фендрих, набрав 464 очка. Тройку сильнейших замыкает шведка Йоханна Хагстрём (435). Россиянка Дарья Непряева располагается на 54-й строчке (45).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

1. Майя Дальквист (Швеция) – 525.
2. Надине Фендрих (Швейцария) – 464.
3. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 435.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 416.
5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 415.
6. Джессика Диггинс (США) – 387.
7. Моа Илар (Швеция) – 384.
8. Лаура Гиммлер (Германия) – 376.
9. Коллета Ридцек (Германия) –359.
10. Линн Сван (Швеция) – 303…
54. Дарья Непряева (Россия) – 45.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды
Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android