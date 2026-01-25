Скидки
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
16:15 Мск
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов пропустит командный спринт на Кубке России в Сыктывкаре

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит командный спринт на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Начало квалификации – в 11:30 по московскому времени, финал — в 13:00.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация
25 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

«Скорее всего, он не выступит. Это связано с его состоянием», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

За сборную Татарстана в командном спринте побегут Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Никита Горбунов, Владислав Афанасьев, Денис Филимонов, Радим Васильев, Руслан Зиганшин, Виктор Иванов и Булат Филатов.

В субботу, 24 января, в Сыктывкаре Большунов занял пятое место в гонке на 15 км классическим стилем.

Календарь Кубка России
