Александр Большунов пропустит командный спринт на Кубке России в Сыктывкаре

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит командный спринт на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Начало квалификации – в 11:30 по московскому времени, финал — в 13:00.

«Скорее всего, он не выступит. Это связано с его состоянием», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

За сборную Татарстана в командном спринте побегут Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Никита Горбунов, Владислав Афанасьев, Денис Филимонов, Радим Васильев, Руслан Зиганшин, Виктор Иванов и Булат Филатов.

В субботу, 24 января, в Сыктывкаре Большунов занял пятое место в гонке на 15 км классическим стилем.