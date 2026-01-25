Скидки
«Очень хотел выиграть». Большунов — о пятом месте в гонке на 15 км на КР в Сыктывкаре

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о своём выступлении в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Он занял пятое место, показав результат 40.50,6.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
24 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Илья Семиков
Республика Коми
39:55.4
2
Илья Порошкин
Республика Коми
+5.9
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.6

«Если честно, перебрал со скоростью – очень хотел выиграть и начал слишком быстро. Второй и третий круги – на морально-волевых еле добегал. А ребята добавляли – оба Ильи (Семиков и Порошкин. — Прим. «Чемпионата»), Лёха (Червоткин. – Прим. «Чемпионата»). Ну а я сдавал. Ничего страшного. Будут ещё гонки – поборемся», — приводит слова Большунова «Сысой Дед ТВ».

Победителем гонки стал Илья Семиков. Он показал результат 39.55,4.

