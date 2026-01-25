Скидки
Лыжи

«Есть несколько вариантов». Большунов — о подготовке к чемпионату России на Сахалине
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о подготовке к чемпионату России — 2026, который пройдёт на Сахалине.

«Пока не могу сказать, где именно буду готовиться. Возможно, вообще дома останусь. Но есть несколько вариантов», — приводит слова Большунова «Сысой Дед ТВ».

Чемпионат России — 2026 пройдёт с 24 февраля по 9 марта. Спортсмены разыграют медали в семи дисциплинах, включая спринт, скиатлон, смешанную эстафету, командный спринт, эстафетные гонки и марафонский масс-старт на 50 километров.

На этапе Кубка России в Сыктывкаре Большунов не смог выйти в полуфинал спринта классическим стилем и стал пятым в гонке на 15 км.

