Бакиева и Крамаренко показали лучшее время в квалификации командного спринта на КР
Лыжницы Вероника Бакиева и Наталья Крамаренко, представляющие Свердловскую область, стали лучшими в квалификации командного спринта на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Они показали результат 6.14,15.
Вторыми стали Христина Мацокина и Вероника Степанова (Татарстан-1), отстав от лидера на 5,17. Тройку замкнули Ольга Царёва и Дарья Канева (+6,46).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Квалификация:
- Вероника Бакиева/Наталья Крамаренко (Свердловская область — 1) — 6.14,15.
- Христина Майокина/Вероника Степанова (Татарстан-1) — отставание 5,17.
- Ольга Царёва/Дарья Канева (Коми) +6,46.
- Милена Габушева/Полина Порошкина (Коми-2) +7,13.
- Екатерина Смирнова/Ксения Шорохова (Тюменская область — 1) +9,47.
- Екатерина Булычева/Алёна Баранова (Ленинградская область — 1) +10,97.
- Руслана Дьякова/Арина Рощина (Тюменская область — 2) +12,27.
- Мария Истомина/Елизавета Маслакова (Ленинградская область — 2) +12,65.
