Лыжи Новости

Бакиева и Крамаренко показали лучшее время в квалификации командного спринта на КР

Комментарии

Лыжницы Вероника Бакиева и Наталья Крамаренко, представляющие Свердловскую область, стали лучшими в квалификации командного спринта на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Они показали результат 6.14,15.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация
25 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Христина Мацокина и Вероника Степанова (Татарстан-1), отстав от лидера на 5,17. Тройку замкнули Ольга Царёва и Дарья Канева (+6,46).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Квалификация:

  1. Вероника Бакиева/Наталья Крамаренко (Свердловская область — 1) — 6.14,15.
  2. Христина Майокина/Вероника Степанова (Татарстан-1) — отставание 5,17.
  3. Ольга Царёва/Дарья Канева (Коми) +6,46.
  4. Милена Габушева/Полина Порошкина (Коми-2) +7,13.
  5. Екатерина Смирнова/Ксения Шорохова (Тюменская область — 1) +9,47.
  6. Екатерина Булычева/Алёна Баранова (Ленинградская область — 1) +10,97.
  7. Руслана Дьякова/Арина Рощина (Тюменская область — 2) +12,27.
  8. Мария Истомина/Елизавета Маслакова (Ленинградская область — 2) +12,65.
