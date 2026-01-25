Бакиева и Крамаренко показали лучшее время в квалификации командного спринта на КР

Лыжницы Вероника Бакиева и Наталья Крамаренко, представляющие Свердловскую область, стали лучшими в квалификации командного спринта на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Они показали результат 6.14,15.

Вторыми стали Христина Мацокина и Вероника Степанова (Татарстан-1), отстав от лидера на 5,17. Тройку замкнули Ольга Царёва и Дарья Канева (+6,46).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Квалификация: