Мельниченко и Федотов стали лучшими в квалификации командного спринта на КР в Сыктывкаре

Лыжники Андрей Мельниченко и Дмитрий Федотов, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ, показали лучшее время в квалификации командного спринта свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Они преодолели дистанцию за 5.22,03.

Вторыми стали Владислав Афанасьев и Денис Филимонов (Татарстан-3), отстав от лидеров на 0,39. Тройку замкнули ещё одни представители Татарстана Сергей Ардашев и Иван Горбунов (+1,69).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины. Квалификация:

Андрей Мельниченко/Дмитрий Федотов (Ханты-Мансийский АО — 2) — 5.22,03. Владислав Афанасьев/Денис Филимонов (Татарстан-3) — отставание 0,39. Сергей Ардашев/Иван Горбунов (Татарстан-1) +1,69. Павел Соловьёв/Никита Родионов (Мурманская область) +2,39. Илья Трегубов/Александр Бакуров (Ленинградская область — 1) +2,89. Константин Тиунов/Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО — 1) +3,55. Иван Селезнёв/Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО) +4,61. Дмитрий Жуль/Данила Карпасюк (Красноярский край — 1) +4,82.