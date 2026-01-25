Скидки
Главная Лыжи Новости

Мацокина и Степанова выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Комментарии

Лыжницы Христина Мацокина и Вероника Степанова, представляющие Татарстан, стали победительницами командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Она показали результат 19,55,3.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено

Вторыми стали Екатерина Булычева и Алёна Баранова (Ленинградская область), отстав от лидеров на 0,23. Тройку замкнули Ольга Царёва и Дарья Канева (+1,38).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Финал:

  1. Христина Майокина/Вероника Степанова (Татарстан-1) — 19.55,3.
  2. Екатерина Булычева/Алёна Баранова (Ленинградская область — 1) — отставание 0,23.
  3. Ольга Царёва/Дарья Канева (Коми-1) +1,38.
  4. Мария Истомина/Елизавета Маслакова (Ленинградская область — 2) +2,84.
  5. Руслана Дьякова/Арина Рощина (Тюменская область — 2) +3,02.
  6. Екатерина Смирнова/Ксения Шорохова (Тюменская область) +5,45.
