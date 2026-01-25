Скидки
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
Лыжи Новости

Тиунов и Митрошин победили в командном спринте на Кубке России в Сыктывкаре

Тиунов и Митрошин победили в командном спринте на Кубке России в Сыктывкаре
Комментарии

Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин стали победителями командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Они показали результат 17.08,08.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено

Серебро завоевали Сергей Ардашев и Иван Горбунов, отстав от лидеров на 1,01. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк (+1,11).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины. Финал:

  1. Константин Тиунов/Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО) — 17.08,08.
  2. Сергей Ардашев/Иван Горбунов (Татарстан-1) — отставание 1,01.
  3. Дмитрий Жуль/Данила Карпасюк (Красноярский край — 1) +1,11.
  4. Павел Соловьёв/Никита Родионов (Мурманская область) +3,29.
  5. Илья Трегубов/Александр Бакуров (Ленинградская область — 1) +3,50.
  6. Ермил Вокуев/Кирилл Кочегаров (Коми — 1) +4,97.
Календарь Кубка России
