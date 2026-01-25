Тиунов и Митрошин победили в командном спринте на Кубке России в Сыктывкаре

Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин стали победителями командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Они показали результат 17.08,08.

Серебро завоевали Сергей Ардашев и Иван Горбунов, отстав от лидеров на 1,01. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк (+1,11).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины. Финал: