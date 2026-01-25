Скидки
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
Лыжи

Юханна Матинтало победила в масс-старте на Кубке мира в Гомсе, Непряева — восьмая

Комментарии

Финская лыжница Юханна Матинтало стала победительницей масс-старта в классическом стиле на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Она преодолела дистанцию в 20 км за 55.53,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Юханна Матинтало
Финляндия
55:53.9
2
Джессика Диггинс
США
+0.9
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1.7

Россиянка Дарья Непряева заняла восьмое место, отстав от лидера на 47,2. Второй стала американка Джессика Диггинс (+0,9). Тройку замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+1,7).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт, 20 км. Классический стиль. Женщины:

  1. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55.53,9.
  2. Джессика Диггинс (США) – отставание 0,9.
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,7.
  4. Кертту Нисканен (Финляндия) +7,4.
  5. Катарина Хенниг (Германия) +9,5.
  6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +14,2.
  7. Линн Сван (Швеция) +45,1.
  8. Дарья Непряева (Россия) +47,2.
