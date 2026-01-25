Юханна Матинтало победила в масс-старте на Кубке мира в Гомсе, Непряева — восьмая
Финская лыжница Юханна Матинтало стала победительницей масс-старта в классическом стиле на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Она преодолела дистанцию в 20 км за 55.53,9.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Юханна Матинтало
Финляндия
55:53.9
2
Джессика Диггинс
США
+0.9
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1.7
Россиянка Дарья Непряева заняла восьмое место, отстав от лидера на 47,2. Второй стала американка Джессика Диггинс (+0,9). Тройку замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+1,7).
