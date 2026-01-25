Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на Кубке мира в Гомсе

Обладательница Кубка России — 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на 20 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария), последнем перед стартом Олимпиады-2026. Россиянка преодолела дистанцию за 56.41,1.

Победительницей стала финская лыжница Юханна Матинтало. Её результат — 55.53,9. Второй стала американка Джессика Диггинс (+0,9). Тройку замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+1,7).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт. Классический стиль. Женщины:

1. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55.53,9.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,9.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,7.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +7,4.

5. Катарина Хенниг (Германия) +9,5…

8. Дарья Непряева (Россия) +47,2.