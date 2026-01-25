Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на Кубке мира в Гомсе

Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на Кубке мира в Гомсе
Комментарии

Обладательница Кубка России — 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на 20 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария), последнем перед стартом Олимпиады-2026. Россиянка преодолела дистанцию за 56.41,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Юханна Матинтало
Финляндия
55:53.9
2
Джессика Диггинс
США
+0.9
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1.7

Победительницей стала финская лыжница Юханна Матинтало. Её результат — 55.53,9. Второй стала американка Джессика Диггинс (+0,9). Тройку замкнула Астрид Эйре Слинн из Норвегии (+1,7).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт. Классический стиль. Женщины:

1. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55.53,9.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,9.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,7.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +7,4.

5. Катарина Хенниг (Германия) +9,5…

8. Дарья Непряева (Россия) +47,2.

Календарь Кубка мира
Материалы по теме
Непряева едва не попала в призы масс-старта в Гомсе! Чем ответит Коростелёв? LIVE
Live
Непряева едва не попала в призы масс-старта в Гомсе! Чем ответит Коростелёв? LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android