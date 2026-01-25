Скидки
Лыжи

Коростелёв сломал палку в самом начале масс-старта на этапе Кубка мира в Гомсе

Коростелёв сломал палку в самом начале масс-старта на этапе Кубка мира в Гомсе
Комментарии

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв сломал палку в начале масс-старта классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Стартовый номер россиянина — 33-й.

Фото: Скриншот из трансляции

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Идёт

На отсечке 1,5 км Савелий идёт 48-м с отставанием 10,9 секунды. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko. «Чемпионат» также ведёт Live-трансляцию соревнований.

Коростелёв во вчерашнем спринте впервые смог пробиться через квалификацию спринта на Кубке мира. В четвертьфинале он попал в один забег с норвежцами Йоханнесом Клебо и Эриком Вальнесом, занял третье место, но не смог пройти дальше как лаки-лузер.

Этап Кубка мира в Гомсе проходит с 23 по 25 января. Это последний соревновательный этап перед Олимпийскими играми — 2026.

