FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Лыжи Новости

Коростелёв уступил только норвежцам в масс-старте классикой на этапе Кубка мира в Гомсе

Коростелёв уступил только норвежцам в масс-старте классикой на этапе Кубка мира в Гомсе
Комментарии

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал восьмым в масс-старте классическим стилем на седьмом (последнем перед Олимпиадой-2026) этапе Кубка мира – 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Россиянин преодолел дистанцию в 20 км за 49.21,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:29.0
2
Эмиль Иверсен
Норвегия
+5.6
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+7.0

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 7-й этап, Гомс. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.29,0.
  2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 5,6.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,0.
  4. Ховард Мосеби (Норвегия) +50,3.
  5. Андреас Рее (Норвегия) +51,2.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) +51,7.
  7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +52,1.
  8. Савелий Коростелёв (Россия) +52,9.

Отметим, что Коростелёв большую часть гонки шёл одним из лидеров первой группы преследователей Клебо, Иверсена и Амундсена. При этом на старте Савелий сломал палку.

Комментарии
