Коростелёв уступил только норвежцам в масс-старте классикой на этапе Кубка мира в Гомсе

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал восьмым в масс-старте классическим стилем на седьмом (последнем перед Олимпиадой-2026) этапе Кубка мира – 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Россиянин преодолел дистанцию в 20 км за 49.21,9.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 7-й этап, Гомс. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.29,0. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 5,6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,0. Ховард Мосеби (Норвегия) +50,3. Андреас Рее (Норвегия) +51,2. Эрик Вальнес (Норвегия) +51,7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +52,1. Савелий Коростелёв (Россия) +52,9.

Отметим, что Коростелёв большую часть гонки шёл одним из лидеров первой группы преследователей Клебо, Иверсена и Амундсена. При этом на старте Савелий сломал палку.