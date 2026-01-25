Клебо выиграл масс-старт классикой на Кубке мира в Гомсе, Коростелёв — восьмой

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию в 20 км за 48 минут 29 секунд.
Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Эмиль Иверсен, отставший от победителя на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Эстберг Амундсен — его отставание составило семь секунд.
Россиянин Савелий Коростелёв расположился на восьмом месте с отставанием от первого места на 52,9 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт, 20 км. Классический стиль. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.29,0.
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 5,6 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,0.
4. Ховард Мосеби (Норвегия) + 50,3.
5. Андреас Рее (Норвегия) +51,2.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) + 51,7.
…
8. Савелий Коростелёв +52,9.