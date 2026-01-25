Скидки
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
16:15 Мск
Клебо выиграл масс-старт классикой на Кубке мира в Гомсе, Коростелёв — восьмой

Клебо выиграл масс-старт классикой на Кубке мира в Гомсе, Коростелёв — восьмой
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию в 20 км за 48 минут 29 секунд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:29.0
2
Эмиль Иверсен
Норвегия
+5.6
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+7.0

Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Эмиль Иверсен, отставший от победителя на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Эстберг Амундсен — его отставание составило семь секунд.

Россиянин Савелий Коростелёв расположился на восьмом месте с отставанием от первого места на 52,9 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт, 20 км. Классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.29,0.

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 5,6 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,0.

4. Ховард Мосеби (Норвегия) + 50,3.

5. Андреас Рее (Норвегия) +51,2.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) + 51,7.

8. Савелий Коростелёв +52,9.

Календарь Кубка мира - 2025/2026 по лыжным гонкам
