Клебо выиграл масс-старт классикой на Кубке мира в Гомсе, Коростелёв — восьмой

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Он преодолел дистанцию в 20 км за 48 минут 29 секунд.

Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Эмиль Иверсен, отставший от победителя на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Эстберг Амундсен — его отставание составило семь секунд.

Россиянин Савелий Коростелёв расположился на восьмом месте с отставанием от первого места на 52,9 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт, 20 км. Классический стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.29,0.

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 5,6 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,0.

4. Ховард Мосеби (Норвегия) + 50,3.

5. Андреас Рее (Норвегия) +51,2.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) + 51,7.

…

8. Савелий Коростелёв +52,9.