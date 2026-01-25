Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Чехии

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине. Шиффрин показала время равное 1.37,59 минуты в сумме двух попыток.
Второе место заняла швейцарка Камиль Раст, которая уступила на финише 1,67 секунды. Замкнула призовую тройку немка Эмма Айхер (+2,18).
Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Шпиндлерув-Млин (Чехия). Слалом, женщины:
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.37,59.
2. Камиль Раст (Швейцария) – +1,67.
3. Эмма Айхер (Германия) – +2,18.
4. Катарина Труппе (Австрия) – +2,21.
5. Венди Холденер (Швейцария) – +2,35.