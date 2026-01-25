Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Чехии

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине. Шиффрин показала время равное 1.37,59 минуты в сумме двух попыток.

Второе место заняла швейцарка Камиль Раст, которая уступила на финише 1,67 секунды. Замкнула призовую тройку немка Эмма Айхер (+2,18).

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Шпиндлерув-Млин (Чехия). Слалом, женщины:

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.37,59.

2. Камиль Раст (Швейцария) – +1,67.

3. Эмма Айхер (Германия) – +2,18.

4. Катарина Труппе (Австрия) – +2,21.

5. Венди Холденер (Швейцария) – +2,35.