Шиффрин превзошла рекорд Стенмарка и Вонн по количеству МХГ в рамках одной дисциплины КМ

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин превзошла рекорд шведского горнолыжника Ингемара Стенмарка и соотечественницы Линдси Вонн по количеству завоёванных «Хрустальных глобусов» в рамках одной дисциплины Кубка мира. Американка в девятый раз стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в слаломе, на счету Вонн и Стенмарка по восемь титулов в скоростном спуске и слаломе соответственно.

Шиффрин досрочно обеспечила победу в слаломном зачёте Кубка мира – 2025/2026, одержав победу на этапе в чешском Шпиндлерув-Млине. В сезоне-2025/2026 американка семь раз побеждала в слаломе, а также становилась второй на этапе в словенской Краньске Горе.

30-летняя Шиффрин является олимпийской чемпионкой Сочи – 2014 в слаломе и чемпионкой Игр в Пхёнчхане – 2018 в гигантском слаломе. Также она восемь раз становилась чемпионкой мира по горнолыжному спорту.

