«Одна из моих любимых трасс». Линн Сван — о победе в спринте в Гомсе
Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван поделилась впечатлениями после победы в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Сван на финише была быстрее на 0,1 секунды немки Лауры Гиммлер.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
24 января 2026, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:50.6
2
Лаура Гиммлер
Германия
+0.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.3
«Так приятно вернуться и снова соревноваться. Этот год был сплошными американскими горками. Мне нравится здесь, в Гомсе — это одна из моих любимых трасс. Но, чёрт возьми, бежать было тяжело. Длинный финишный отрезок.
У нас очень сильная команда, поэтому было приятно показать хороший результат», – приводит слова Сван SVT.
После победы в спринте на этапе в Гомсе Сван занимает 10-е место в спринтерском зачёте Кубка мира (303 очка). Лидирует шведка Майя Дальквист, в активе которой 525 очков.
