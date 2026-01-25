«Одна из моих любимых трасс». Линн Сван — о победе в спринте в Гомсе

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван поделилась впечатлениями после победы в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Сван на финише была быстрее на 0,1 секунды немки Лауры Гиммлер.

«Так приятно вернуться и снова соревноваться. Этот год был сплошными американскими горками. Мне нравится здесь, в Гомсе — это одна из моих любимых трасс. Но, чёрт возьми, бежать было тяжело. Длинный финишный отрезок.

У нас очень сильная команда, поэтому было приятно показать хороший результат», – приводит слова Сван SVT.

После победы в спринте на этапе в Гомсе Сван занимает 10-е место в спринтерском зачёте Кубка мира (303 очка). Лидирует шведка Майя Дальквист, в активе которой 525 очков.