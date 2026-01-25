Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс остаётся лидером, Непряева — 21-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1563 очка. На второй позиции находится шведка Моа Илар (1340 очков). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 21-ю строчку (486).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 25 января:
1. Джессика Диггинс (США) – 1563 очка.
2. Моа Илар (Швеция) – 1340.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1092.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 811.
5. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.
6. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 791.
8. Каролин Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 786.
9. Хейди Венг (Норвегия) – 774.
10. Йонна Сундлинг (Швеция) – 742.
…
21. Дарья Непряева — 486.