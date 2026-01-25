Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв поднялся на 14-ю строчку

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1539 очков. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1158 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 14-й строчке (537).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 25 января:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1539.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1158.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1008.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 892.

5. Ларс Хегген (Норвегия) – 843.

6. Эдвин Ангер (Швеция) – 828.

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 766.

8. Элиа Барп (Италия) — 703.

9. Эрик Вальнес (Норвегия) — 694.

10. Гус Шумахер (США) — 690.

…

14. Савелий Коростелёв — 537.