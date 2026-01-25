Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Диггинс — первая, Непряева — 22-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс является лидером в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 876 очков. На втором месте находится шведка Моа Илар (749 очков). Россиянка Дарья Непряева располагается на 22-й строчке (252).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 876 очков.

2. Моа Илар (Швеция) — 749.

3. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 570.

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 540.

5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 524.

6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 506.

7. Хейди Венг (Норвегия) — 498.

8. Фрида Карлссон (Швеция) — 432.

9. Майя Дальквист (Швеция) — 405.

10. Пия Финк (Германия) — 400.

…

22. Дарья Непряева — 252.