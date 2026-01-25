Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — на 19-м месте

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо занимает лидирующую позицию в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026 среди мужчин. В его активе 709 очков. На втором месте располагается соотечественник Клебо Харальд Амундсен с 675 очками. Россиянин Савелий Коростелёв находится на 19-м месте (280).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 709 очков.
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — 675.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 631.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 563.
5. Андреас Рее (Норвегия) — 533.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 526.
7. Элиа Барп (Италия) — 471.
8. Уго Лапалус (Франция) — 376.
9. Мика Фермойлен (Австрия) — 375.
10. Эрик Вальнес (Норвегия) — 361.
…
19. Савелий Коростелёв — 280.