Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — на 19-м месте

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо занимает лидирующую позицию в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026 среди мужчин. В его активе 709 очков. На втором месте располагается соотечественник Клебо Харальд Амундсен с 675 очками. Россиянин Савелий Коростелёв находится на 19-м месте (280).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 709 очков.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — 675.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 631.

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 563.

5. Андреас Рее (Норвегия) — 533.

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 526.

7. Элиа Барп (Италия) — 471.

8. Уго Лапалус (Франция) — 376.

9. Мика Фермойлен (Австрия) — 375.

10. Эрик Вальнес (Норвегия) — 361.

19. Савелий Коростелёв — 280.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Коростелёв обыграл всех, кроме норвежцев! Клебо и компания ему не по зубам
