«Как вы считаете?» Ступак — о том, кого из тренеров хотела бы видеть в сборной России

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак предположила, как бы сложилась ситуация внутри сборной России по лыжным гонкам, если бы в неё вернулся немецкий специалист Маркус Крамер.

«После этого сезона начнётся новое четырёхлетие… И вы представляете, как было бы прекрасно, если бы в нашу команду снова пришёл такой классный тренер, как Маркус Крамер?

Человек, который воспитал огромное количество чемпионов. Человек, который перевернул общепринятое понятие о лыжных гонках в России. Да, у нас сейчас каждый тренер команды — огромный специалист. У каждого своя команда, которая работает прекрасно!!! Но я уверена, что Маркус привнёс бы ещё больше знаний и опыта. Как вы считаете?» — написала Ступак у себя в телеграм-канале.

