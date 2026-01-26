Иверсен просил Клебо ехать медленнее во время масс-старта, Йоханнес подтвердил

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что просил своего партнёра по сборной Йоханнеса Клебо немного снизить темп во время масс-старта на седьмом этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в Гомсе (Швейцария), чтобы они, а также оторвавшийся вместе с ними от пелотона ещё один норвежец Харальд Амундсен смогли спокойно заехать на подиум.

«Я спросил его, не мог бы он немного успокоиться, потому что тот был невероятно энергичен. Каждый раз, когда он начинал ехать на пределе возможностей, думал: «Не мог бы он ехать немного медленнее, чтобы мы могли обеспечить себе место на подиуме?» — приводит слова Иверсена NRK.

Клебо подтвердил слова Иверсена, отметив, что данная просьба от коллеги по сборной Норвегии, убедила его, что всё находится под контролем.

«Ему показалось, всё происходит слишком быстро. Он спросил, могу ли я замедлиться, тогда понял, что всё у меня под контролем», — приводит слова Клебо NRK.