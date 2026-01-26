«Шансы на это есть». Панжинский — о перспективах Коростелёва и Непряевой на ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте Александр Панжинский оценил шансы российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на борьбу за медали на Олимпиаде-2026.

«Не сказать, что ребята являются фаворитами Олимпийских игр, но считаю, что марафонские гонки, которые пройдут в последние дни Олимпиады в классическом стиле, и скиатлоны, которые пройдут в первые дни Олимпийских игр, дадут наибольшие возможности Коростелёву и Непряевой побороться за медали. Шансы на это есть.

Олимпийские игры — это особый турнир, на котором дополнительная психологическая нагрузка ложится на каждого из спортсменов. Не все справляются. Плюс трассы, которые многие не знали. Для наших ребят всё в новинку, но у них развился навык быстрого обучения и приспособления, поэтому на Олимпийских играх они так же быстро сумеют адаптироваться. Ну и никто не исключает того, что Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой отступать-то некуда. Позади Москва, позади вся страна! Конечно, мы поддержим их в любом случае, то есть давления на них будет чуть меньше, они смогут расслабиться и получать удовольствие.

Олимпийские игры — фантастический турнир, где все виды спорта объединяются, где есть возможность пообщаться друг с другом, и самое главное — исполнить мечту. Это то, о чём они мечтали с детства, то, на что они смотрели по телевизору. Дарья Непряева смотрела на свою старшую сестру Наталью, когда та выигрывала золотые медали. Савелий Коростелёв смотрел на свою маму Наталью, на своего дядю Николая Морилова, когда они в 2010 году в Ванкувере выиграли бронзу Игр. Думаю, когда насмотрятся на это, у них будет вдохновение, а на вдохновении можно и горы свернуть», – цитирует Панжинского «РИА Новости Спорт».