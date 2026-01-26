«Бьёт по его мотивации». Панжинский — о влиянии на Большунова недопуска до ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте лыжник Александр Панжинский считает, что определённое психологическое давление на трёхкратного Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова оказывает его недопуск до Олимпийских игр — 2026.

— В этом сезоне Александр одержал только две победы на Кубке России. Как думаете, недопуск на Олимпийские игры на него психологически сильно влияет?

— Очень сильно влияет. На таких состоявшихся спортсменов, как Александр Большунов, недопуск на главные старты мировой лыжни сказывается максимально сильно. Это бьёт по его мотивации. У него есть ребёнок, семья. Он всего добился в спорте. И, конечно же, готовиться к Кубкам России — для него это не тот уровень мотивации, чтобы отдаваться тренировочному процессу полностью. В лыжных гонках по‑другому выигрывать не получится. Александр в Казани в Мирном выиграл две дистанции. Но я понимаю, что он сейчас показывает не свой максимум. Он может больше. Вопрос — дадут ли ему нужную мотивацию, чтобы вновь выйти на вершину, — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».