Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Бьёт по его мотивации». Панжинский — о влиянии на Большунова недопуска до ОИ

«Бьёт по его мотивации». Панжинский — о влиянии на Большунова недопуска до ОИ
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте лыжник Александр Панжинский считает, что определённое психологическое давление на трёхкратного Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова оказывает его недопуск до Олимпийских игр — 2026.

— В этом сезоне Александр одержал только две победы на Кубке России. Как думаете, недопуск на Олимпийские игры на него психологически сильно влияет?
— Очень сильно влияет. На таких состоявшихся спортсменов, как Александр Большунов, недопуск на главные старты мировой лыжни сказывается максимально сильно. Это бьёт по его мотивации. У него есть ребёнок, семья. Он всего добился в спорте. И, конечно же, готовиться к Кубкам России — для него это не тот уровень мотивации, чтобы отдаваться тренировочному процессу полностью. В лыжных гонках по‑другому выигрывать не получится. Александр в Казани в Мирном выиграл две дистанции. Но я понимаю, что он сейчас показывает не свой максимум. Он может больше. Вопрос — дадут ли ему нужную мотивацию, чтобы вновь выйти на вершину, — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

Материалы по теме
Ну и заруба в Кубке России! Лыжники из Коми сбросили Большунова и сделали дубль
Ну и заруба в Кубке России! Лыжники из Коми сбросили Большунова и сделали дубль
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android