Спринт в Андорре, на который был заявлен Никита Филиппов, отменили из-за снегопада

Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) объявила об отмене мужской и женской спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Андорре. Соревнования должны были пройти 26 января.

«За последние часы на месте проведения соревнований наблюдались сложные погодные условия, включая накопление около одного метра свежевыпавшего снега, сильный ветер и продолжающийся снегопад. Эти условия сделали невозможным надлежащее обеспечение безопасности соревновательной зоны. Кроме того, несколько участков трассы и установленное оборудование также пострадали из-за погодных условий. Несмотря на то что в ближайшие часы погодные условия могут несколько улучшиться, текущая ситуация в сочетании с ограниченным операционным временем и необходимостью полного соблюдения всех требуемых мер безопасности не позволяет провести соревнование в приемлемых условиях», — говорится в заявлении организации.

В отменённом спринте должен был принять участие россиянин Никита Филиппов, который выступит на Олимпиаде-2026.