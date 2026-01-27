Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Японии выиграла чемпионат мира по полётам на лыжах, Австрия — вторая

Сборная Японии выиграла чемпионат мира по полётам на лыжах, Австрия — вторая
Комментарии

Прыгуны с трамплина из Японии выиграли золотые медали чемпионата мира по полётам на лыжах — 2026. В командном турнире в составе японской сборной выступали Рёю Кобаяси, Рен Никайдо, Наито Томофуми и Наоки Накамура. Они набрали 1569,6 очка.

Прыжки с трамплина. ЧМ по полётам на лыжах — 2026. Команды, мужчины. Результаты:

1. Япония — 1569,6 очка.
2. Австрия – 1560,0.
3. Норвегия – 1483,7.
4. Германия – 1406,8.
5. Финляндия – 1291,3.

Ранее Рен Никайдо одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Инсбруке (Австрия). За своё выступление он получил от судей 276,5 балла. Японец впервые выиграл золото на этапе КМ. Соревнования в Австрии проходят в рамках «Турне четырёх трамплинов».

Материалы по теме
Коростелёв обыграл всех, кроме норвежцев! Клебо и компания ему не по зубам
Коростелёв обыграл всех, кроме норвежцев! Клебо и компания ему не по зубам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android