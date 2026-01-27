Сборная Японии выиграла чемпионат мира по полётам на лыжах, Австрия — вторая

Прыгуны с трамплина из Японии выиграли золотые медали чемпионата мира по полётам на лыжах — 2026. В командном турнире в составе японской сборной выступали Рёю Кобаяси, Рен Никайдо, Наито Томофуми и Наоки Накамура. Они набрали 1569,6 очка.
Прыжки с трамплина. ЧМ по полётам на лыжах — 2026. Команды, мужчины. Результаты:
1. Япония — 1569,6 очка.
2. Австрия – 1560,0.
3. Норвегия – 1483,7.
4. Германия – 1406,8.
5. Финляндия – 1291,3.
Ранее Рен Никайдо одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Инсбруке (Австрия). За своё выступление он получил от судей 276,5 балла. Японец впервые выиграл золото на этапе КМ. Соревнования в Австрии проходят в рамках «Турне четырёх трамплинов».